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На пьяных водитель откроют охоту

Вчера, 12:37
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На пьяных водитель откроют охоту В целях пресечения управления транспортом в состоянии опьянения 10 марта в Тамбове и Тамбовском районе будут проведены рейды ГИБДД. Профилактические мероприятия начнутся в 19 часов и продлятся до 3 часов ночи 11 марта.

По данным областной Госавтоинспекции, будут задействованы патрульные автомобили без цветографических схем для проведения скрытого контроля за дорожным движением, а также сотрудники комплексных сил полиции города Тамбова и Тамбовского района.

С начала года в Тамбовской области по вине водителей с признаками опьянения зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий. Три человека погибли, 9 получили ранения средней степени тяжести. В 33 авариях с участием нетрезвых водителей и автомобилистов, отказавшихся проходить медицинское освидетельствование, обошлось без пострадавших, но владельцам машин причинен значительный материальный ущерб.
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