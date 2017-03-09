|
На пьяных водитель откроют охоту
Вчера, 12:37
Комментариев: 0
Версия для печати
В целях пресечения управления транспортом в состоянии опьянения 10 марта в Тамбове и Тамбовском районе будут проведены рейды ГИБДД. Профилактические мероприятия начнутся в 19 часов и продлятся до 3 часов ночи 11 марта.
По данным областной Госавтоинспекции, будут задействованы патрульные автомобили без цветографических схем для проведения скрытого контроля за дорожным движением, а также сотрудники комплексных сил полиции города Тамбова и Тамбовского района.
С начала года в Тамбовской области по вине водителей с признаками опьянения зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий. Три человека погибли, 9 получили ранения средней степени тяжести. В 33 авариях с участием нетрезвых водителей и автомобилистов, отказавшихся проходить медицинское освидетельствование, обошлось без пострадавших, но владельцам машин причинен значительный материальный ущерб.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.