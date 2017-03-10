У вас есть льгота? Сообщите о ней

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Для формирования корректных расчетов имущественных налогов за 2016 год рекомендуем представить заявление и подтверждающие документы на льготу до 1 апреля текущего года.



Это необходимо сделать тем, у кого право на налоговую привилегию впервые возникло в 2016 году. Кроме того, написать заявление о предоставлении льготы следует также владельцам транспортных средств, имеющим льготу, но сменившим в прошлом году автомобиль. Направить заявление об использовании налоговой льготы и документы, подтверждающие право на льготу, можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; почтовым сообщением или обратившись лично в налоговую инспекцию.



Отдел работы с налогоплательщиками



ИФНС России по г.Тамбову. Предоставление льгот по имущественным налогам носит заявительный характер. Это значит, что физические лица, имеющие право на льготы по налогам на имущество, землю или транспортные средства, должны сами предоставить соответствующие документы в любую налоговую инспекцию.Для формирования корректных расчетов имущественных налогов за 2016 год рекомендуем представить заявление и подтверждающие документы на льготу до 1 апреля текущего года.Это необходимо сделать тем, у кого право на налоговую привилегию впервые возникло в 2016 году. Кроме того, написать заявление о предоставлении льготы следует также владельцам транспортных средств, имеющим льготу, но сменившим в прошлом году автомобиль. Направить заявление об использовании налоговой льготы и документы, подтверждающие право на льготу, можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; почтовым сообщением или обратившись лично в налоговую инспекцию.



