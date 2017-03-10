"Кадетская симфония" все ближе Комментариев: 0



Ежегодно «Кадетская симфония» собирает воспитанников кадетских корпусов из разных регионов и зарубежья. Ожидается, что в этом году к их числу присоединятся представители кадетских корпусов тех федеральных округов, которые ещё ни разу не приезжали на фестиваль - Дальневосточного, Сибирского и Северо-Кавказского.



Как сообщили в региональной администрации, на заседании уваровцам презентовали информационный сборник по итогам проведения фестиваля «Кадетская симфония» в прошлом году. Издание объемом 250 страниц рассказывает о днях фестиваля, содержит комментарии участников и имеет целый комплекс исследований по предложениям и пожеланиям тех, кто приезжает на фестиваль в этом году.



Фестиваль пройдет в конце мая и продлится пять дней. Приехать в Уваровский район уже изъявили желание многие кадетские корпуса. Посетить праздник обещают и высокие гости.



Фото областной администрации.

Делегация Уваровского района посетила расширенное заседание постоянной комиссии Совета при Президенте РФ по делам казачества, которое состоялось в Москве под председательством министра образования и науки РФ Ольги Васильевой. Темой обсуждения стали значимые мероприятия, которые входят в государственную программу патриотического воспитания. Одним из таких мероприятий является «Кадетская симфония» - Международный фестиваль, проходящий в Уваровском районе с 2010 года.Ежегодно «Кадетская симфония» собирает воспитанников кадетских корпусов из разных регионов и зарубежья. Ожидается, что в этом году к их числу присоединятся представители кадетских корпусов тех федеральных округов, которые ещё ни разу не приезжали на фестиваль - Дальневосточного, Сибирского и Северо-Кавказского.Как сообщили в региональной администрации, на заседании уваровцам презентовали информационный сборник по итогам проведения фестиваля «Кадетская симфония» в прошлом году. Издание объемом 250 страниц рассказывает о днях фестиваля, содержит комментарии участников и имеет целый комплекс исследований по предложениям и пожеланиям тех, кто приезжает на фестиваль в этом году.Фестиваль пройдет в конце мая и продлится пять дней. Приехать в Уваровский район уже изъявили желание многие кадетские корпуса. Посетить праздник обещают и высокие гости.



