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В Тамбове открыли конкурс "Учитель года"

Сегодня, 11:13
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В Тамбове открыли конкурс "Учитель года" В школе №31 Тамбова торжественно дали старт городскому конкурсу «Учитель года-2017». Состязания среди педагогов проводятся ежегодно и направлены на выявление и поощрение талантливых учителей, распространение их педагогического опыта и повышение престижа труда представителей этой профессии.

Как сообщает местная администрация, уже в первый день жюри представили конкурсное испытание – «Визитная карточка». Среди конкурсантов - учителя иностранного языка, начальных классов, истории и обществознания, биологии, математики из школ и лицеев города.

Победитель всех испытаний представит город на областном этапе конкурса.

Фото администрации Тамбова.
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