В Тамбове открыли конкурс "Учитель года" Комментариев: 0



Как сообщает местная администрация, уже в первый день жюри представили конкурсное испытание – «Визитная карточка». Среди конкурсантов - учителя иностранного языка, начальных классов, истории и обществознания, биологии, математики из школ и лицеев города.



Победитель всех испытаний представит город на областном этапе конкурса.



Фото администрации Тамбова. В школе №31 Тамбова торжественно дали старт городскому конкурсу «Учитель года-2017». Состязания среди педагогов проводятся ежегодно и направлены на выявление и поощрение талантливых учителей, распространение их педагогического опыта и повышение престижа труда представителей этой профессии.Как сообщает местная администрация, уже в первый день жюри представили конкурсное испытание – «Визитная карточка». Среди конкурсантов - учителя иностранного языка, начальных классов, истории и обществознания, биологии, математики из школ и лицеев города.Победитель всех испытаний представит город на областном этапе конкурса.



