В этом году рок-фестиваль "Чернозем" пройдет в начале августа Комментариев: 0



«Чернозем» является одним из крупнейших массовых и успешных мероприятий, проводимых на территории центрального Черноземья. Фестиваль получил звание «Национальное событие-2017». В прошлом году зрителями «Чернозема» стали около 15 тысяч человек. Тамбов посетили туристы из Калининграда, Якутии, Байконура, Караганды, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка и других городов.



Как сообщили в администрации области, в этом году на фестивале выступят группы «Би-2», «Ундервуд», «АлоеВера», «Аффинаж», КняZz, «Louna», «Элизиум» и культовая «Алиса». Приобрести билеты можно уже сейчас. Подробности на официальном сайте проекта - http://chernozemrock.ru/. В Тамбове определились с датой проведения полюбившегося многим рок-фестиваля «Чернозем». В этом году одно из самых ожидаемых событий года будет проходить с 4 по 6 августа.«Чернозем» является одним из крупнейших массовых и успешных мероприятий, проводимых на территории центрального Черноземья. Фестиваль получил звание «Национальное событие-2017». В прошлом году зрителями «Чернозема» стали около 15 тысяч человек. Тамбов посетили туристы из Калининграда, Якутии, Байконура, Караганды, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка и других городов.Как сообщили в администрации области, в этом году на фестивале выступят группы «Би-2», «Ундервуд», «АлоеВера», «Аффинаж», КняZz, «Louna», «Элизиум» и культовая «Алиса». Приобрести билеты можно уже сейчас. Подробности на официальном сайте проекта - http://chernozemrock.ru/.



