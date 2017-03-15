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В тамбовском зоопарке проснулись мишки
Сегодня, 11:08
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Наступивший март принес с собой тепло и яркое солнце. Приход весны почувствовали «косолапые» обитатели зоопарка ТГУ им Державина, проснувшиеся от зимней спячки.
Первыми пробудились бурые медведи - Миша, Маша и их повзрослевший медвежонок Тютелька, рожденный в 2016 году. Вслед за ними активность проявили гималайские мишки Гена и Глаша.
Сейчас в рацион животных входят преимущественно растительные корма. Это соответствует их потребностям в данный период. В зоопарке отметили, что зимовка медведей прошла благополучно. Они не потеряли свой лоск и практически не похудели.
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