Ограничение движения на улицах Тамбова Комментариев: 0



По данным городской администрации, с 7 часов до окончания мероприятия будет запрещена остановка:



- по улице Куйбышева, на участке от улицы Советской до улицы Мичуринской;



- по улице Пензенской, на участке от Советской до улицы Карла Маркса;



- по четной стороне улицы Советской, на участке от улицы Куйбышева до улицы Пензенской.



В этот же период ряд улиц перекроют. Движение запретят:



- по улице Куйбышева, на участке от улицы Советской до улицы Мичуринской;



- по улице Пензенской, на участке от Советской до улицы Карла Маркса. 18 марта в Тамбове состоится митинг, посвященный годовщине присоединения Крыма. В целях безопасности дорожного движения в городе ограничат движения.- по улице Куйбышева, на участке от улицы Советской до улицы Мичуринской;- по улице Пензенской, на участке от Советской до улицы Карла Маркса;- по четной стороне улицы Советской, на участке от улицы Куйбышева до улицы Пензенской.- по улице Куйбышева, на участке от улицы Советской до улицы Мичуринской;- по улице Пензенской, на участке от Советской до улицы Карла Маркса.



