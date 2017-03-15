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Ограничение движения на улицах Тамбова
Сегодня, 13:20
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18 марта в Тамбове состоится митинг, посвященный годовщине присоединения Крыма. В целях безопасности дорожного движения в городе ограничат движения.
По данным городской администрации, с 7 часов до окончания мероприятия будет запрещена остановка:
- по улице Куйбышева, на участке от улицы Советской до улицы Мичуринской;
- по улице Пензенской, на участке от Советской до улицы Карла Маркса;
- по четной стороне улицы Советской, на участке от улицы Куйбышева до улицы Пензенской.
В этот же период ряд улиц перекроют. Движение запретят:
- по улице Куйбышева, на участке от улицы Советской до улицы Мичуринской;
- по улице Пензенской, на участке от Советской до улицы Карла Маркса.
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