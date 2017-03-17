24 марта жителям области окажут бесплатную правовую помощь Комментариев: 0



В Тамбове попасть на прием можно будет, придя с 9 до 18 часов в центры правовой помощи и информации областной библиотеки имени А.С. Пушкина, МФЦ либо в центральную городскую библиотеку имени Н.К. Крупской. С информацией о проведении акции и полным списком пунктов приема граждан можно ознакомиться на сайте регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (http://tmbalrf.ru).



Как сообщили в администрации области, также будет организован прием обращений за бесплатной юридической помощью посредством системы видеофонии из центров правовой информации, расположенных в городах и районах области. 24 марта станет в Тамбовской области Единым днем бесплатной юридической помощи населению. Тамбовчан проконсультируют по всему спектру правовых вопросов, окажут содействие в составлении правовых документов, предоставлении справок по действующему законодательству. Прием будет проходить на базе общественных приемных, центров бесплатной юридической помощи Ассоциации юристов России. Бесплатная юридическая помощь будет оказываться сотрудниками органов прокуратуры, Минюста, Росреестра, представителями адвокатуры, нотариата, Государственного юридического бюро Тамбовской области и других ведомств. Акция приурочена к Году экологии, поэтому приоритет будет отдаваться природоохранным вопросам и защите права на благоприятною окружающую среду. В этой связи для участия приглашены представители управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области.В Тамбове попасть на прием можно будет, придя с 9 до 18 часов в центры правовой помощи и информации областной библиотеки имени А.С. Пушкина, МФЦ либо в центральную городскую библиотеку имени Н.К. Крупской. С информацией о проведении акции и полным списком пунктов приема граждан можно ознакомиться на сайте регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (http://tmbalrf.ru).Как сообщили в администрации области, также будет организован прием обращений за бесплатной юридической помощью посредством системы видеофонии из центров правовой информации, расположенных в городах и районах области.



