В Тамбове взялись за ямочный ремонт Комментариев: 0



На днях сотрудники МБУ «Спецдорсервис» начали подготовку города к весенне-летнему периоду. Как рассказали в местной администрации, помимо ямочного ремонта приводятся в порядок ограждения, с проезжих частей вывозится мусор, обследуются и ремонтируются бордюры, дорожные знаки.



Сообщается, что за выходные горячей асфальтобетонной смесью залатали ямы на отдельных участках целого ряда улиц города. Также на улице Гастелло выполнен ремонт ограждений.



Фото администрации Тамбова.

Растаявший в Тамбове снег как всегда обнажил серьезные недостатки. Дорожное полотно выглядит совершенно разбитым, а движение по улицам города больше напоминает полосу препятствий. Объезжая одну яму, автомобилисты попадают в другую. И такая неприятность их поджидает на многих дорожных артериях Тамбова.На днях сотрудники МБУ «Спецдорсервис» начали подготовку города к весенне-летнему периоду. Как рассказали в местной администрации, помимо ямочного ремонта приводятся в порядок ограждения, с проезжих частей вывозится мусор, обследуются и ремонтируются бордюры, дорожные знаки.Сообщается, что за выходные горячей асфальтобетонной смесью залатали ямы на отдельных участках целого ряда улиц города. Также на улице Гастелло выполнен ремонт ограждений.



