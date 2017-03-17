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В Тамбове взялись за ямочный ремонт

Вчера, 16:39
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В Тамбове взялись за ямочный ремонт Растаявший в Тамбове снег как всегда обнажил серьезные недостатки. Дорожное полотно выглядит совершенно разбитым, а движение по улицам города больше напоминает полосу препятствий. Объезжая одну яму, автомобилисты попадают в другую. И такая неприятность их поджидает на многих дорожных артериях Тамбова.

На днях сотрудники МБУ «Спецдорсервис» начали подготовку города к весенне-летнему периоду. Как рассказали в местной администрации, помимо ямочного ремонта приводятся в порядок ограждения, с проезжих частей вывозится мусор, обследуются и ремонтируются бордюры, дорожные знаки.

Сообщается, что за выходные горячей асфальтобетонной смесью залатали ямы на отдельных участках целого ряда улиц города. Также на улице Гастелло выполнен ремонт ограждений.

Фото администрации Тамбова.
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