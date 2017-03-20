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Скверы Мичуринска становятся уютнее
Вчера, 13:45
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Мичуринск оправдывает звание самого благоустроенного города Тамбовщины. В наукограде продолжают преображаться места отдыха жителей. В скверах начали появляться новые элементы благоустройства. За один день на площади возле Дома молодёжи «Космос» установили семь деревянных скамеек с декоративными коваными элементами.
Еще 30 скамеек появятся в сквере возле дома культуры "Авангард". По данным местной администрации, их доставят в ближайшее время.
Напомним, второе место в списке благоустроенных городов области занял Котовск, третье - Уварово.
Фото администрации Мичуринска.
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