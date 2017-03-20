Скверы Мичуринска становятся уютнее

Жители Тамбова выбирают для детей привычные имена 0 В этом году популярными женскими именами в Тамбове стали Виктория и София. Мальчиков чаще называют именем Иван.

Чемпионы Олимпийских игр встретились с тамбовскими школьниками 0 Мероприятие состоялось в рамках региональной программы «Олимпийские легенды – детям и молодежи».

В Тамбовской области 203 человека напишут ЕГЭ досрочно 0 В ближайший четверг, 23 марта, в Тамбовской области пройдут сразу два экзамена.

В Тамбове взялись за ямочный ремонт 0 За выходные горячей асфальтобетонной смесью залатали ямы на отдельных участках целого ряда улиц города.

24 марта жителям области окажут бесплатную правовую помощь 0 Тамбовчан проконсультируют по всему спектру правовых вопросов, окажут содействие в составлении правовых документов, предоставлении справок по действующему законодательству

Пешеход погиб, перебегая дорогу в Тамбове 0 Всего за минувшие выходные в регионе произошло 5 ДТП.

В Тамбовской области орудуют псевдогазовики 0 Свой визит они объясняли проверкой газовых плит.

Ограничение движения на улицах Тамбова 0 Трудности с проездом возникнут в центре города.

В этом году рок-фестиваль "Чернозем" пройдет в начале августа 0 Одно из самых ожидаемых событий года будет проходить с 4 по 6 августа.

QR-код ускорит процесс подведения итогов выборов в Тамбовской области 0 В апреле на выборах в Тамбовской области будет опробован новый механизм передачи информации с бумажного носителя на электронный, который позволит значительно ускорить сроки подведения результатов выборов. Вместо того, чтобы вручную вводить данные об итогах голосования в "ГАС-Выборы", данные будут

Ростовские мошенницы «раскрутили» юную тамбовчанку на золото 0 Ребенок передал аферисткам золотые украшения на сумму порядка 355000 рублей под предлогом снятия порчи.

В Тамбове открыли конкурс "Учитель года" 0 Победитель всех испытаний представит город на областном этапе конкурса.