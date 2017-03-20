Чемпионы Олимпийских игр встретились с тамбовскими школьниками Комментариев: 0



Мероприятие состоялось в рамках региональной программы «Олимпийские легенды – детям и молодежи». Как сообщили в городской администрации, встреча прошла в формате живой беседы, где каждый мог задать вопрос олимпийцам.



На Тамбовщине гости пробудут 4 дня. В программе визита – посещение учебных учреждений в Мучкапском районе и в Моршанске. В состав делегации вошли – Наталья Боярская, Станислав Петухов, Людмила Жигилий, Анна Алешина, Ирина Макогонова, Елена Рузина, Владимир Жигилий, Антонина Зеликович, Елена Боброва.



Фото администрации Тамбова 20 марта надолго запомнится учащимся школы №22 Тамбова, ведь в этот день они встретились с легендами отечественного спорта. В гости к ним приехали чемпионы и призеры Олимпийских игр. Всего 10 человек.Мероприятие состоялось в рамках региональной программы «Олимпийские легенды – детям и молодежи». Как сообщили в городской администрации, встреча прошла в формате живой беседы, где каждый мог задать вопрос олимпийцам.На Тамбовщине гости пробудут 4 дня. В программе визита – посещение учебных учреждений в Мучкапском районе и в Моршанске. В состав делегации вошли – Наталья Боярская, Станислав Петухов, Людмила Жигилий, Анна Алешина, Ирина Макогонова, Елена Рузина, Владимир Жигилий, Антонина Зеликович, Елена Боброва.



