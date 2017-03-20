Жители Тамбова выбирают для детей привычные имена Комментариев: 0



Часто используются имена Анна и Анастасия. А вот некогда популярное имя «Полина» уступило свое место в рейтинге имени «Варвара». Среди необычных и редких имен в Тамбове - Агата, Агния, Аксинья, Евангелина, Лейла, Мелисса и Анжелика.



В списке мужских имен лидируют, как и раньше, Артём, Кирилл и Максим, а также Иван и Даниил. При этом Михаил, Дмитрий и Александр потеряли свои позиции. Редкими мужскими имена в Тамбове считаются: Аркадий, Всеволод, Давид, Дени, Демьян, Елисей, Димитрий, Климент, Макар, Марат, Альберт, Ислам, Илларион, Одиссей. К ним же, как ни странно, относятся: Анатолий, Антон, Георгий и Григорий. В этом году популярными женскими именами в Тамбове стали Виктория и София. Мальчиков чаще называют именем Иван. Как отметили в администрации Тамбова, горожане остаются верны своим традициям. Многие предпочитают называть детей привычными имена, избегая необычных и странных.Часто используются имена Анна и Анастасия. А вот некогда популярное имя «Полина» уступило свое место в рейтинге имени «Варвара». Среди необычных и редких имен в Тамбове - Агата, Агния, Аксинья, Евангелина, Лейла, Мелисса и Анжелика.В списке мужских имен лидируют, как и раньше, Артём, Кирилл и Максим, а также Иван и Даниил. При этом Михаил, Дмитрий и Александр потеряли свои позиции. Редкими мужскими имена в Тамбове считаются: Аркадий, Всеволод, Давид, Дени, Демьян, Елисей, Димитрий, Климент, Макар, Марат, Альберт, Ислам, Илларион, Одиссей. К ним же, как ни странно, относятся: Анатолий, Антон, Георгий и Григорий.



