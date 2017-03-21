Учащиеся школы №33 поздравили старейшего в мире ветерана-подводника Комментариев: 0



Школьники с огромным почтением и уважением относятся к своему наставнику, другу, человеку-легенде Юлию Порфирьевичу Ксюнину, участнику Великой отечественной войны, капитану 1-го ранга. Ребята вручили Юлию Порфирьевичу памятный сувенир – подводную лодку, пожелали здоровья и всех благ. Ветеран всегда с радостью принимает учащихся и рассказывает им о своей удивительной жизни. В этом году ветерану исполнилось 103 года. С Днем моряка-подводника – профессиональным праздником военнослужащих и гражданского персонала подводных сил Военно-Морского Флота Российской Федерации, который отмечается 19 марта, учащиеся средней общеобразовательной школы №33 поздравили ветерана-подводника Юлия Ксюнина.Школьники с огромным почтением и уважением относятся к своему наставнику, другу, человеку-легенде Юлию Порфирьевичу Ксюнину, участнику Великой отечественной войны, капитану 1-го ранга. Ребята вручили Юлию Порфирьевичу памятный сувенир – подводную лодку, пожелали здоровья и всех благ. Ветеран всегда с радостью принимает учащихся и рассказывает им о своей удивительной жизни. В этом году ветерану исполнилось 103 года.



