|
Более 3,5 млн однолетних цветов высадят на клумбы Тамбова
25 марта 2017
Комментариев: 0
Версия для печати
Также в городе продолжится разбивка розариев.
Как сообщает местная администрация, дизайнерские разработки по украшению областного центра велись с декабря. Решались вопросы создания альпийских горок и малых архитектурных форм. Но самая активная работа проходила в теплицах. Выращивание рассады ведется с февраля. Преимущественно, в теплицах сеют петунии, бархатцы и цинерарии. Эти цветы неприхотливые и в то же время период их цветения достаточно длительный.
Уход за сеянцами в теплице весьма кропотливый и трудоемкий. Только за день каждый из рабочих «Дирекции благоустройства и озеленения» пикирует около 10 тысяч всходов, которые весной сделают тамбовские клумбы красочными.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.