Более 3,5 млн однолетних цветов высадят на клумбы Тамбова Комментариев: 0



Как сообщает местная администрация, дизайнерские разработки по украшению областного центра велись с декабря. Решались вопросы создания альпийских горок и малых архитектурных форм. Но самая активная работа проходила в теплицах. Выращивание рассады ведется с февраля. Преимущественно, в теплицах сеют петунии, бархатцы и цинерарии. Эти цветы неприхотливые и в то же время период их цветения достаточно длительный.



Уход за сеянцами в теплице весьма кропотливый и трудоемкий. Только за день каждый из рабочих «Дирекции благоустройства и озеленения» пикирует около 10 тысяч всходов, которые весной сделают тамбовские клумбы красочными. Также в городе продолжится разбивка розариев.Как сообщает местная администрация, дизайнерские разработки по украшению областного центра велись с декабря. Решались вопросы создания альпийских горок и малых архитектурных форм. Но самая активная работа проходила в теплицах. Выращивание рассады ведется с февраля. Преимущественно, в теплицах сеют петунии, бархатцы и цинерарии. Эти цветы неприхотливые и в то же время период их цветения достаточно длительный.Уход за сеянцами в теплице весьма кропотливый и трудоемкий. Только за день каждый из рабочих «Дирекции благоустройства и озеленения» пикирует около 10 тысяч всходов, которые весной сделают тамбовские клумбы красочными.



