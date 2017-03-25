Стадион «Спартак» готовят к матчам Комментариев: 0



Как сообщает городская администрация, специалисты занимаются подсевом новых семян и добавлением «стартового» пакета удобрений. Если необходимо - вносится крупнозернистый промытый песок. После этих процедур поле накрывается нетканым материалом, который выполняет сразу несколько функций. Он позволяет траве «дышать», регулирует обмен влаги, создает эффект парника и ускоряет рост газона. После установления температуры воздуха свыше +5 градусов, материал снимают с поля.



Параллельно работники стадиона подготавливают трибуны. Отслужившие сиденья заменяют на новые. Ограждающие конструкции расставляются по местам, при необходимости ремонтируются и красятся.



Вместе с этим на стадионе устанавливается различное спортивное оборудование: футбольные ворота, стоянки запасных игроков, рекламные щиты по стандарту ФНЛ и т.п.



Фото городской администрации Сейчас на спортивном объекте проводится весенний комплекс мероприятий. В первую очередь, убирается снег, мусор и сухая трава, прочищаются дренажные лотки, тщательно проверяется газон поля.Как сообщает городская администрация, специалисты занимаются подсевом новых семян и добавлением «стартового» пакета удобрений. Если необходимо - вносится крупнозернистый промытый песок. После этих процедур поле накрывается нетканым материалом, который выполняет сразу несколько функций. Он позволяет траве «дышать», регулирует обмен влаги, создает эффект парника и ускоряет рост газона. После установления температуры воздуха свыше +5 градусов, материал снимают с поля.Параллельно работники стадиона подготавливают трибуны. Отслужившие сиденья заменяют на новые. Ограждающие конструкции расставляются по местам, при необходимости ремонтируются и красятся.Вместе с этим на стадионе устанавливается различное спортивное оборудование: футбольные ворота, стоянки запасных игроков, рекламные щиты по стандарту ФНЛ и т.п.



