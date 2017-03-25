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В Мичуринске наводят чистоту
25 марта 2017
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В Мичуринске с приходом весны началась усиленная уборка. Город очищают от скопившегося за зиму мусора, который вывозят грузовиками. Убираются как центральные, так и периферийные улицы. По обращениям населения производится опиловка аварийных деревьев.
Работы коммунальным службам добавили сами жители, которые с приходом тепла всё чаще посещают места массового отдыха.
Как сообщили в местной администрации, в ближайшее время в городе будет объявлен субботник. Но некоторые граждане, не дожидаясь призывов, уже начали приводить в порядок придомовые территории.
Фото администрации Мичуринска.
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