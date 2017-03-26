Из-за ремонта мостов на федеральных трассах в Тамбовской области будет ограничено движение Комментариев: 0



Проезд по реверсивной схеме организован на мосту через реку Цна на Северном обходе Тамбова км 19 Р-208 Тамбов-Пенза и путепроводе через автомобильную дорогу км 208 Р-193 Воронеж-Тамбов. Движение на участках ремонта регулируется светофором. Как сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, работы продлятся до 25 октября текущего года. Автомобилистам рекомендовано обращать внимание на временные дорожные знаки.



В рамках запланированного ремонта предусмотрены работы по восстановлению балок, замене деформационных швов, гидроизоляции мостового полотна жидкой резиной, устройству проезжей части из литого асфальтобетона, перильных ограждений и водоотвода из композитных материалов. На федеральных трассах в Тамбовском районе начались работы по ремонту переправ. По этой причине будет ограничено движение.Проезд по реверсивной схеме организован на мосту через реку Цна на Северном обходе Тамбова км 19 Р-208 Тамбов-Пенза и путепроводе через автомобильную дорогу км 208 Р-193 Воронеж-Тамбов. Движение на участках ремонта регулируется светофором. Как сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, работы продлятся до 25 октября текущего года. Автомобилистам рекомендовано обращать внимание на временные дорожные знаки.В рамках запланированного ремонта предусмотрены работы по восстановлению балок, замене деформационных швов, гидроизоляции мостового полотна жидкой резиной, устройству проезжей части из литого асфальтобетона, перильных ограждений и водоотвода из композитных материалов.



