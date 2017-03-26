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Из-за ремонта мостов на федеральных трассах в Тамбовской области будет ограничено движение
Вчера, 13:24
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На федеральных трассах в Тамбовском районе начались работы по ремонту переправ. По этой причине будет ограничено движение.
Проезд по реверсивной схеме организован на мосту через реку Цна на Северном обходе Тамбова км 19 Р-208 Тамбов-Пенза и путепроводе через автомобильную дорогу км 208 Р-193 Воронеж-Тамбов. Движение на участках ремонта регулируется светофором. Как сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, работы продлятся до 25 октября текущего года. Автомобилистам рекомендовано обращать внимание на временные дорожные знаки.
В рамках запланированного ремонта предусмотрены работы по восстановлению балок, замене деформационных швов, гидроизоляции мостового полотна жидкой резиной, устройству проезжей части из литого асфальтобетона, перильных ограждений и водоотвода из композитных материалов.
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