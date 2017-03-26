Тамбовские осужденные занялись ландшафтным дизайном Комментариев: 0



Мероприятие направлено на стимулирование правопослушного поведения осуждённых, их подготовку к освобождению, формирование здорового психологического климата. Также такие работы вовлекают отбывающих наказание в полезную деятельность по благоустройству территории и призваны воспитывать эстетические и нравственные качества.



Как отметили в УФСИН России по Тамбовской области, осужденные проявили большой энтузиазм при создании парка.



Фото УФСИН России по Тамбовской области.

Осужденные колонии – поселения №2 Кирсановского района взялись за обустройство места своего пребывания. Они занялись ландшафтным дизайном и создали парк отдыха, где посадили еловые саженцы, оборудовали фонтан с дорожкой к нему.Мероприятие направлено на стимулирование правопослушного поведения осуждённых, их подготовку к освобождению, формирование здорового психологического климата. Также такие работы вовлекают отбывающих наказание в полезную деятельность по благоустройству территории и призваны воспитывать эстетические и нравственные качества.Как отметили в УФСИН России по Тамбовской области, осужденные проявили большой энтузиазм при создании парка.



