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Тамбовские осужденные занялись ландшафтным дизайном
Вчера, 14:12
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Осужденные колонии – поселения №2 Кирсановского района взялись за обустройство места своего пребывания. Они занялись ландшафтным дизайном и создали парк отдыха, где посадили еловые саженцы, оборудовали фонтан с дорожкой к нему.
Мероприятие направлено на стимулирование правопослушного поведения осуждённых, их подготовку к освобождению, формирование здорового психологического климата. Также такие работы вовлекают отбывающих наказание в полезную деятельность по благоустройству территории и призваны воспитывать эстетические и нравственные качества.
Как отметили в УФСИН России по Тамбовской области, осужденные проявили большой энтузиазм при создании парка.
Фото УФСИН России по Тамбовской области.
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