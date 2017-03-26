|
В Тамбове определят лучших коммунальщиков
Вчера, 15:01
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове готовится к проведению региональный этап конкурса профессионального мастерства «ДОКА-2017». На днях «Тамбовские коммунальные системы» выберут лучшего слесаря, лаборанта и сварщика.
Эти профессии самые востребованные в коммунальной сфере, а их обладатели ежедневно выполняют работу по обеспечению города услугами водоснабжения и водоотведения. Претенденты сами изъявили желание поучаствовать в конкурсе, потому что на предприятиях РКС он давно пользуется популярностью.
Как сообщили в АО «Тамбовские коммунальные системы», конкурсантов ждут теоретические и практические задания. Отдельно будет оцениваться оказание первой медицинской помощи, поскольку профессия коммунальщика порой сопряжена с определенным риском, и соблюдение техники безопасности.
Победители примут участие в финале, который в этом году состоится в Петрозаводске.
Фото АО «Тамбовские коммунальные системы»
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.