В Тамбове определят лучших коммунальщиков Комментариев: 0



Эти профессии самые востребованные в коммунальной сфере, а их обладатели ежедневно выполняют работу по обеспечению города услугами водоснабжения и водоотведения. Претенденты сами изъявили желание поучаствовать в конкурсе, потому что на предприятиях РКС он давно пользуется популярностью.



Как сообщили в АО «Тамбовские коммунальные системы», конкурсантов ждут теоретические и практические задания. Отдельно будет оцениваться оказание первой медицинской помощи, поскольку профессия коммунальщика порой сопряжена с определенным риском, и соблюдение техники безопасности.



Победители примут участие в финале, который в этом году состоится в Петрозаводске.



Фото АО «Тамбовские коммунальные системы»



В Тамбове готовится к проведению региональный этап конкурса профессионального мастерства «ДОКА-2017». На днях «Тамбовские коммунальные системы» выберут лучшего слесаря, лаборанта и сварщика.Эти профессии самые востребованные в коммунальной сфере, а их обладатели ежедневно выполняют работу по обеспечению города услугами водоснабжения и водоотведения. Претенденты сами изъявили желание поучаствовать в конкурсе, потому что на предприятиях РКС он давно пользуется популярностью.Как сообщили в АО «Тамбовские коммунальные системы», конкурсантов ждут теоретические и практические задания. Отдельно будет оцениваться оказание первой медицинской помощи, поскольку профессия коммунальщика порой сопряжена с определенным риском, и соблюдение техники безопасности.Победители примут участие в финале, который в этом году состоится в Петрозаводске.



