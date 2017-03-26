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Осторожно, ветер!
Вчера, 15:31
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Солнечные дни в Тамбовской области сменились пасмурной погодой. На смену теплу пришли заморозки, а вместо дождя в регионе пройдет снег.
Так, 28 марта в области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем и ночью ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 16 м/с. Днем северо-западный 11-16 м/с, местами порывы до 22 м/с.
По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, в ночные часы от -2 до +3 градусов. Днем синоптики обещают от 2 до 7 градусов тепла. Атмосферное давление 734 мм рт. ст. Влажность воздуха 80 %.
Порывы ветра могут повредить или привести к обрывам ЛЭП, линий связи, обрушению конструкций. Будьте внимательны и осторожны!
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