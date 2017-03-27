Непогода продолжает испытывать жителей Тамбовской области Комментариев: 0



Ветер северо-западный. Ночью 10-15 м/с, местами порывы до 21 м/с, днем 9-14 м/с. В ночное время суток может похолодать до -5. Днем, по данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, столбики термометра будут показывать от -2 до +3 градусов. Тамбовчанам не стоит рассчитывать на улучшение погодных условий. По прогнозам, завтра, 29 марта, погода вновь будет испытывать жителей области. В этот день в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью повсеместно, днем местами небольшой снег. Тем, кто планирует садиться за руль, нужно быть крайне осторожными из-за гололедицы.Ветер северо-западный. Ночью 10-15 м/с, местами порывы до 21 м/с, днем 9-14 м/с. В ночное время суток может похолодать до -5. Днем, по данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, столбики термометра будут показывать от -2 до +3 градусов.



