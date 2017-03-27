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Плановые работы прекратят подачу электроэнергии в микрорайон "Солнечный"
Вчера, 15:42
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Микрорайон «Солнечный» на несколько часов обесточат. Как сообщили в администрации Тамбова, причиной отключения электричества станут плановые работы, проводимые АО ТКС «Электрические сети». Подача электроэнергии будет прекращена на улицах: Рубиновая, Изумрудная, Сиреневая, Отрадная, Кленовая, ул.Мира, ул.Толстого. Время отключения: 9.00-11.30 29 марта.
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