ГК "АСБ" стала инициатором круглого стола с участием представителей педагогического сообщества Комментариев: 0











Это мероприятие является ярким примером продуктивного сотрудничества агробизнеса и некоммерческого сектора. Группа компаний «АСБ» зарекомендовала себя как социально ответственная компания, что подтверждают











Спикерами круглого стола выступили: проректор инновационной деятельности управления образования и науки Тамбовской области Ирина Аверина, заместитель директора «Многопрофильного кадетского корпуса имени Л.С. Дёмина» Илья Аверьянов, руководитель рабочей группы по экспертизе нормативно-правовых актов Общественной палаты Тамбовской области, президент Ассоциации правовой помощи Ольга Плотникова, директор Музейно-выставочного центра, почетный гражданин Тамбова Игорь Николаев, заместитель директора «Уваровского кадетского корпуса имени Святого Георгия Победоносца» Олег Борисов, начальник отдела образования администрации Мучкапского района Елена Фузеева, начальник отдела обучения и развития персонала ООО «Кристалл» Ольга Манакина.



На повестке дня были вопросы патриотического, гражданско-патриотического и правового воспитания подрастающего поколения. Обсуждение получилось живым и непринужденным. Поступившие предложения и рекомендации носили конструктивный характер, и в дальнейшем будут использоваться педагогами в практической деятельности.







28 марта в Музейно-выставочном центре Тамбовской области состоялся круглый стол «Разработка комплексного подхода к социализации личности». Участниками обсуждения, инициированного Группой компаний «АСБ», АНО «Институт общественных и политических коммуникаций», кафедрой «Связи с общественностью» Тамбовского государственного технического университета, стали руководители образовательных учреждений Мучкапского района.Это мероприятие является ярким примером продуктивного сотрудничества агробизнеса и некоммерческого сектора. Группа компаний «АСБ» зарекомендовала себя как социально ответственная компания, что подтверждают социальные проекты компании, реализованные в регионах присутствия.Спикерами круглого стола выступили: проректор инновационной деятельности управления образования и науки Тамбовской области Ирина Аверина, заместитель директора «Многопрофильного кадетского корпуса имени Л.С. Дёмина» Илья Аверьянов, руководитель рабочей группы по экспертизе нормативно-правовых актов Общественной палаты Тамбовской области, президент Ассоциации правовой помощи Ольга Плотникова, директор Музейно-выставочного центра, почетный гражданин Тамбова Игорь Николаев, заместитель директора «Уваровского кадетского корпуса имени Святого Георгия Победоносца» Олег Борисов, начальник отдела образования администрации Мучкапского района Елена Фузеева, начальник отдела обучения и развития персонала ООО «Кристалл» Ольга Манакина.На повестке дня были вопросы патриотического, гражданско-патриотического и правового воспитания подрастающего поколения. Обсуждение получилось живым и непринужденным. Поступившие предложения и рекомендации носили конструктивный характер, и в дальнейшем будут использоваться педагогами в практической деятельности.



