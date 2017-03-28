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В Тамбове планируется строительство новых дорог
Вчера, 09:53
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В текущем году в городе появятся новые дороги. 7 из них по федеральной программе «Жилище» будут построены в микрорайоне «Радужный» и четыре в микрорайоне «Козерог». Федеральный бюджет выделит на эти цели порядка 253 миллионов рублей.
По сообщению городской администрации, в «Радужном» заасфальтируют следующие улицы:
- Селезневская;
- Соловьиная;
- Дроздовая;
- Западная;
- Рязанова;
- Медовая;
- Ясная.
Общая протяженность дорожного полотна составит 6,7 км.
В микрорайоне «Козерог» заасфальтируют улицу Бабарыкина, проезд Славный, продолжение улицы Пахотной, которая соединится с улицей Магистральной, и проезд между улицами Бабарыкина и Пахотная.
Фото администрации Тамбова.
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