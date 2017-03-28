В Тамбове планируется строительство новых дорог Комментариев: 0



По сообщению городской администрации, в «Радужном» заасфальтируют следующие улицы:



- Селезневская;



- Соловьиная;



- Дроздовая;



- Западная;



- Рязанова;



- Медовая;



- Ясная.



Общая протяженность дорожного полотна составит 6,7 км.



В микрорайоне «Козерог» заасфальтируют улицу Бабарыкина, проезд Славный, продолжение улицы Пахотной, которая соединится с улицей Магистральной, и проезд между улицами Бабарыкина и Пахотная.



Фото администрации Тамбова. В текущем году в городе появятся новые дороги. 7 из них по федеральной программе «Жилище» будут построены в микрорайоне «Радужный» и четыре в микрорайоне «Козерог». Федеральный бюджет выделит на эти цели порядка 253 миллионов рублей.По сообщению городской администрации, в «Радужном» заасфальтируют следующие улицы:- Селезневская;- Соловьиная;- Дроздовая;- Западная;- Рязанова;- Медовая;- Ясная.Общая протяженность дорожного полотна составит 6,7 км.В микрорайоне «Козерог» заасфальтируют улицу Бабарыкина, проезд Славный, продолжение улицы Пахотной, которая соединится с улицей Магистральной, и проезд между улицами Бабарыкина и Пахотная.



