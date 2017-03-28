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Начинают работу дачные маршруты
Вчера, 16:08
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Сезон дачных перевозок стартует 8 апреля. С этого дня будет организовано движение по следующим маршрутам:
- № 11 «Магистральная – садоводческое общество «Ветеран»;
- № 28 «Магистральная – Дом ветеранов»;
- № 14-д «Рылеева - садоводческое общество «Дубки»;
- № 108 «Магистральная – Чистые пруды».
Спустя неделю, 15 апреля, начнет работу автобусный маршрут №101 «Магистральная – Котовские дачи».
Также, как сообщает МБУ "Пассажирские перевозки", после ремонта дорожного полотна на улице Гаражной, на маршрут выйдут автобусы №2 «Автовокзал «Тамбов» – Динамо – Эльдорадо».
С расписанием движения можно ознакомиться здесь.
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