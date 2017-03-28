В Тамбовской области неустановленный пешеход стал жертвой ДТП 0 Он переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемой «зебры».

Более 3 тысяч тамбовских школьников приняли участие в олимпиаде по избирательному праву 0 Старшеклассники Тамбовской области готовятся к финалу региональной олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу среди учащихся общеобразовательных учреждений.

Мичуринск ждет масштабное озеленение 0 Разработка проектов по украшению наукограда велась с декабря.

Начинают работу дачные маршруты 0 Сезон дачных перевозок стартует 8 апреля.

Кадастровая палата ответила на вопросы жителей области 0 В Кадастровой палате по Тамбовской области прошла онлайн-консультация, на тему: «технический план». На вопросы граждан ответила начальник отдела учетно-регистрационных действий №2 - Светлана Ульева. В ходе проведения мероприятия поступили вопросы от жителей города Тамбова и области.

ГК "АСБ" стала инициатором круглого стола с участием представителей педагогического сообщества 0 28 марта в Музейно-выставочном центре Тамбовской области состоялся круглый стол «Разработка комплексного подхода к социализации личности». Участниками обсуждения, инициированного Группой компаний «АСБ», АНО «Институт общественных и политических коммуникаций, кафедрой «Связи с общественностью»

В Тамбове планируется строительство новых дорог 0 Федеральный бюджет выделит на эти цели порядка 253 миллионов рублей.

В Тамбовской области 14-летняя школьница стала матерью 0 С апреля молодой человек неоднократно вступал в половую связь с 14-летней девочкой, которую по цыганским обычаям считал своей супругой.

Котовск получил автобусы на газомоторном топливе 0 Обновление автопарка проходит в рамках участия Тамбовской области в подпрограмме «Автомобильная промышленность» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

В сауне Тамбова подстрелили посетителя 0 В настоящее время оружие, гильзы и патроны изъяты. Проводится проверка.

Кадастровая палата проконсультирует жителей области 0 Вы сможете задать в режиме онлайн на сайте taminfo.ru.

"Забота" приняла первых пациентов 0 Первую остановку медицинская бригада совершила в селе Отъяссы Сосновского района.

Осторожно, ветер! 0 Солнечные дни в Тамбовской области сменились пасмурной погодой. На смену теплу пришли заморозки, а вместо дождя в регионе пройдет снег.