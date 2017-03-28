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Мичуринск ждет масштабное озеленение
Вчера, 16:55
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В этом году в городе посадят более 100 тысяч однолетних и многолетних растений. Разработка проектов по украшению наукограда велась с декабря. Уже определено в каких местах разобьют цветники и точное количество растений.
Для городских клуб вырастили петунии, сальвии, колеусы и еще 6 сортов не менее ярких и красивых растений. Кроме того, на территории города будет посеяно 440 кг семян газонной травы. Как сообщили в местной администрации, украшением города станут почти 2000 многолетних растений – туя, можжевельник, очиток, кизильник. Как уже сообщалось, помимо всего прочего планируется посадка декоративных сортов плодовых культур – яблонь.
В этом году масштабы озеленения Мичуринска будут существенно увеличены. Скоро это можно будет увидеть воочию.
Фото администрации города.
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