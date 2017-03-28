Более 3 тысяч тамбовских школьников приняли участие в олимпиаде по избирательному праву Комментариев: 0



В соответствии с Планом мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) на 2017 год избирательная комиссия Тамбовской области проводит ежегодную региональную олимпиаду по избирательному праву и избирательному процессу среди старшеклассников общеобразовательных учреждений Тамбовской области.



Целью проведения региональной олимпиады является правовое просвещение будущих избирателей, повышение интереса молодежи к выборам, создание дополнительных условий для выявления одаренных и талантливых учащихся.



Партнерами областной избирательной комиссии выступают управление образования и науки Тамбовской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющие полномочия в сфере образования, а также общеобразовательные учреждения.



В период с 6 февраля по 28 февраля 2017 года состоялся школьный этап региональной олимпиады, участниками которого стали более 3 000 старшеклассников со всей области. Муниципальный этап олимпиады проходил с 1 по 20 марта текущего года. Его участниками стали более 1 000 старшеклассников.



Заключительный – региональный этап олимпиады состоится 6 апреля 2017 года в Лицее № 21 города Тамбова. Финалистами региональной олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу среди старшеклассников общеобразовательных учреждений Тамбовской области станут около 400 учащихся 9-11 классов.



Олимпиадные задания регионального этапа будут состоять из нескольких частей. Школьники будут работать с терминами, правовыми текстами, разгадывать кроссворды, расшифровывать аббревиатуры, а также решать правовые задачи. Особое внимание участникам регионального этапа олимпиады следует обратить на знание федерального избирательного законодательства (Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»).



Победители и призеры олимпиады будут определены отдельно среди учащихся 9, 10 и 11 классов. Время регистрации участников: 09.00 - 09.45.

Выполнение олимпиадных заданий: 10.00 - 12.30. Организаторы напоминают, что при себе необходимо иметь копию паспорта и ручку. Старшеклассники Тамбовской области готовятся к финалу региональной олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу среди учащихся общеобразовательных учреждений.В соответствии с Планом мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) на 2017 год избирательная комиссия Тамбовской области проводит ежегодную региональную олимпиаду по избирательному праву и избирательному процессу среди старшеклассников общеобразовательных учреждений Тамбовской области.Целью проведения региональной олимпиады является правовое просвещение будущих избирателей, повышение интереса молодежи к выборам, создание дополнительных условий для выявления одаренных и талантливых учащихся.Партнерами областной избирательной комиссии выступают управление образования и науки Тамбовской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющие полномочия в сфере образования, а также общеобразовательные учреждения.В период с 6 февраля по 28 февраля 2017 года состоялся школьный этап региональной олимпиады, участниками которого стали более 3 000 старшеклассников со всей области. Муниципальный этап олимпиады проходил с 1 по 20 марта текущего года. Его участниками стали более 1 000 старшеклассников.Заключительный – региональный этап олимпиады состоится 6 апреля 2017 года в Лицее № 21 города Тамбова. Финалистами региональной олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу среди старшеклассников общеобразовательных учреждений Тамбовской области станут около 400 учащихся 9-11 классов.Олимпиадные задания регионального этапа будут состоять из нескольких частей. Школьники будут работать с терминами, правовыми текстами, разгадывать кроссворды, расшифровывать аббревиатуры, а также решать правовые задачи. Особое внимание участникам регионального этапа олимпиады следует обратить на знание федерального избирательного законодательства (Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»).Победители и призеры олимпиады будут определены отдельно среди учащихся 9, 10 и 11 классов. Время регистрации участников: 09.00 - 09.45.Выполнение олимпиадных заданий: 10.00 - 12.30. Организаторы напоминают, что при себе необходимо иметь копию паспорта и ручку.



