В Тамбове начался месячник по благоустройству Комментариев: 0



Как отметили в городской администрации, большой объем работ запланирован специалистами муниципального учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения». Это уход за газонами, цветниками, деревьями, кустарниками, садово-парковыми дорожками, малыми архитектурными формами. Будет произведена посадка новых деревьев и удаление аварийных. Начнется подготовка пляжей к купальному сезону.



В рамках месячника будут проведены несколько общегородских акций: «Сохраним наши реки», «Чистые парки – чистый воздух», «Ветеран живет рядом»! Ветеранов и пенсионеров посетит «Молодежный патруль», который призван оказать им помощь и провести уборку придомовых территорий. К участию в месячнике приглашаются все горожане. Уборка города пройдет с 27 марта по 28 апреля. В течение этого времени во всех районах областного центра будут проводиться субботники с вывозом мусора со стихийных свалок, с уборкой контейнерных площадок и прилегающих территорий. Особое внимание в ходе месячника уделят территории у гаражно-строительных кооперативов и садоводческих некоммерческих товариществ, остановкам общественного транспорта, полосам безопасности тротуаров, лестничным сходам мостов и путепроводов, а также очистке водопропускных труб, дождеприёмных и смотровых колодцев, открытых лотков и канав. Наряду с этим, усилят контроль за своевременным и качественным выполнением благоустройства после разрытий в ходе ремонтных и строительных работ.Как отметили в городской администрации, большой объем работ запланирован специалистами муниципального учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения». Это уход за газонами, цветниками, деревьями, кустарниками, садово-парковыми дорожками, малыми архитектурными формами. Будет произведена посадка новых деревьев и удаление аварийных. Начнется подготовка пляжей к купальному сезону.В рамках месячника будут проведены несколько общегородских акций: «Сохраним наши реки», «Чистые парки – чистый воздух», «Ветеран живет рядом»! Ветеранов и пенсионеров посетит «Молодежный патруль», который призван оказать им помощь и провести уборку придомовых территорий. К участию в месячнике приглашаются все горожане.



