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Мокрый снег и дождь осложнили дорожные условия на тамбовских трассах
Вчера, 12:43
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До полудня в Тамбовской области зарегистрировано 6 ДТП с материальным ущербом и одна авария, в которой люди получили ранения. Наиболее тяжкие происшествия по своим последствиям зарегистрированы на загородных трассах.
Госавтоинспекция области напоминает водителям о соблюдении мер осторожности на дорогах, скоростного режима и оптимальной дистанции.
По данным Тамбовского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» 30 марта в регионе установится облачная погода с прояснениями, мокрым снегом и дождем. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха составит 1-3 градуса тепла. Ветер юго-восточный с переходом на северный 7-12 м/с.
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