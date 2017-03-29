Мокрый снег и дождь осложнили дорожные условия на тамбовских трассах Комментариев: 0



Госавтоинспекция области напоминает водителям о соблюдении мер осторожности на дорогах, скоростного режима и оптимальной дистанции.



По данным Тамбовского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» 30 марта в регионе установится облачная погода с прояснениями, мокрым снегом и дождем. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха составит 1-3 градуса тепла. Ветер юго-восточный с переходом на северный 7-12 м/с. До полудня в Тамбовской области зарегистрировано 6 ДТП с материальным ущербом и одна авария, в которой люди получили ранения. Наиболее тяжкие происшествия по своим последствиям зарегистрированы на загородных трассах.Госавтоинспекция области напоминает водителям о соблюдении мер осторожности на дорогах, скоростного режима и оптимальной дистанции.По данным Тамбовского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» 30 марта в регионе установится облачная погода с прояснениями, мокрым снегом и дождем. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха составит 1-3 градуса тепла. Ветер юго-восточный с переходом на северный 7-12 м/с.



