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Тамбовчане стали активными участниками акции «Час Земли»

Вчера, 14:53
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Тамбовчане стали активными участниками акции «Час Земли» Всемирный фонд дикой природы (WWF) России назвал самых активных участников Всемирной экологической акции «Час Земли». Тамбов вошел в первую тройку. По сообщению областной администрации, в неформальном рейтинге активности наш город занял второе место. Лидером оказался Сургут. На третьем месте расположился Мурманск.

Акция «Час Земли» проводится ежегодно, начиная с 2007 года. В знак международной экологической солидарности участники акции на один час выключают свет, нежизненно важные электроприборы (кроме лифтов).

В Тамбове к акции подключились областная администрация, вузы, железнодорожный вокзал. Активное участие в ней приняли и горожане.
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