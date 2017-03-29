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В Тамбовской области выберут "Учителя года"
Сегодня, 13:05
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В Тамбовской области стартует региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2017». Две недели 29 педагогов из 29 городов и районов области будут вести борьбу за победу. По сообщению областной администрации, среди участников – учителя русского языка и литературы, английского языка, истории, математики, химии, биологии, информатики, физической культуры и начальных классов, признанные лучшими на муниципальном уровне.
В рамках заочного тура регионального этапа педагоги представили свой инновационный опыт в формате методического портфолио. Впереди очный этап, включающий в себя самые разные испытания.
Пройдет он на базе Цнинской средней общеобразовательной школы № 1 Тамбовского района, где работает победитель XXVI регионального этапа конкурса «Учитель года – 2016», учитель начальных классов Наталия Федорова. В 2016 году она представляла Тамбовщину на Всероссийском конкурсе «Учитель года России».
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