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На Тамбовщине проходят массовые донорские акции
Сегодня, 14:32
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Уваровская центральная районная больница стала очередным пунктом проведения донорской акции. По данным областной администрации, активное участие в Дне донора приняли 32 медработника. Свою кровь нуждающимся также пожертвовали работники различных предприятий и организаций, администраций города и района. В общей сложности, пункт заготовки крови в этот день посетили 45 человек.
В марте в Тамбовской области прошли четыре донорских акции. 4 апреля передвижной пункт посетит Котовск. Организатором донорских акций выступает Тамбовская областная станция переливания крови. Донорская кровь предназначена для лечения тяжелобольных людей.
Тамбовщина является лидером донорского движения в ЦФО. Ежегодно в регионе проходят около 70 массовых донорских акций.
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