Фестиваль цветов вновь пройдет в Тамбове Комментариев: 0



Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция благоустройства и озеленения» представит большой ассортимент горшечных и грунтовых культур. Специалисты учреждения расскажут о посадке и уходе за растениями. Настроение гостям будут создавать лучшие творческие коллективы города.



Заявки на участие в Фестивале можно подать до 20 апреля в управление по связям с общественностью администрации города Тамбова по адресу: ул. Советская, д. № 182, каб. № 23, тел.: 48-15-76. Праздник цветов продлится три дня - 5,6 и 7 мая. В мае в областном центре вновь состоится полюбившийся многим городской Фестиваль цветов. И пройдет он в том же месте – в парке культуры и отдыха. Как и в прошлые годы, участие в нем примут местные цветоводы, а также гости из других регионов. В горадминистрации отметили, что посетителей ждет выставка-продажа цветов, комнатных растений, саженцев, рассады, сопутствующих товаров и выставка декоративно-прикладного творчества. Они смогут приобрести семена цветочных, луковичных и овощных культур, удобрения и аксессуары для ухода за комнатными растениями, садово-огородный инвентарь, книги по цветоводству.Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция благоустройства и озеленения» представит большой ассортимент горшечных и грунтовых культур. Специалисты учреждения расскажут о посадке и уходе за растениями. Настроение гостям будут создавать лучшие творческие коллективы города.Заявки на участие в Фестивале можно подать до 20 апреля в управление по связям с общественностью администрации города Тамбова по адресу: ул. Советская, д. № 182, каб. № 23, тел.: 48-15-76. Праздник цветов продлится три дня - 5,6 и 7 мая.



