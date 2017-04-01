На улице Интернациональной в Тамбове появилась новая остановка Комментариев: 0



Напоминаем, что с 8 апреля в Тамбове начнут работу дачные маршруты. С этого дня будут курсировать автобусы № 11 «Магистральная – садоводческое общество «Ветеран», № 28 «Магистральная – Дом ветеранов», № 14-д «Рылеева – садоводческое общество «Дубки», № 108 «Магистральная – Чистые пруды». С 15 апреля будет организовано движение по маршруту №101 «Магистральная – Котовские дачи», а после окончания ремонта дорожного полотна на улице Гаражной перевозку пассажиров будут осуществлять автобусы №2 «Автовокзал «Тамбов» – Динамо – Эльдорадо».



Сезон дачных перевозок продлится до осени. С сегодняшнего дня в Тамбове начал действовать новый остановочный пункт пассажирского транспорта. Остановка появилась на улице Интернациональной, д. 86-а. Как отметили в МБУ «Пассажирские перевозки», посадка и высадка здесь осуществляется по требованию на маршрутах №7,16,17-в.Напоминаем, что с 8 апреля в Тамбове начнут работу дачные маршруты. С этого дня будут курсировать автобусы № 11 «Магистральная – садоводческое общество «Ветеран», № 28 «Магистральная – Дом ветеранов», № 14-д «Рылеева – садоводческое общество «Дубки», № 108 «Магистральная – Чистые пруды». С 15 апреля будет организовано движение по маршруту №101 «Магистральная – Котовские дачи», а после окончания ремонта дорожного полотна на улице Гаражной перевозку пассажиров будут осуществлять автобусы №2 «Автовокзал «Тамбов» – Динамо – Эльдорадо».Сезон дачных перевозок продлится до осени.



