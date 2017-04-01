Школьники Тамбова познакомились с Мобильным городком Комментариев: 0



Мобильный городок находится на базе специального автобуса, который оформлен как передвижной класс. Комплекс включает в себя целый набор оборудования для более легкого усвоения детьми ПДД. Это мультимедийное оборудование для демонстрации учебных материалов, техника для проведения тестирования учащихся по изученному материалу, макет пешеходного перехода, светофорный пост для организации регулирования движения на четырехстороннем перекрестке, макеты дорожных знаков, учебные пособия и раздаточный материал, наборы для изучения ПДД детьми, а также мотоциклетные шлемы для учащихся.



Как сообщили в горадминистрации, участниками презентации мобильного городка стали городские школьники и их родители. Ребятам удалось протестировать оборудование и проверить свои знания по ПДД. Родителям в очередной раз напомнили о необходимости применения детских автокресел и объяснили как правильно их использовать.



Фото администрации Тамбова. 29 марта в Центре развития творчества детей и юношества презентовали Мобильный городок для изучения юными пешеходами правил дорожного движения. Учреждение получило комплекс в рамках Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области на 2013-2020 годы».Мобильный городок находится на базе специального автобуса, который оформлен как передвижной класс. Комплекс включает в себя целый набор оборудования для более легкого усвоения детьми ПДД. Это мультимедийное оборудование для демонстрации учебных материалов, техника для проведения тестирования учащихся по изученному материалу, макет пешеходного перехода, светофорный пост для организации регулирования движения на четырехстороннем перекрестке, макеты дорожных знаков, учебные пособия и раздаточный материал, наборы для изучения ПДД детьми, а также мотоциклетные шлемы для учащихся.Как сообщили в горадминистрации, участниками презентации мобильного городка стали городские школьники и их родители. Ребятам удалось протестировать оборудование и проверить свои знания по ПДД. Родителям в очередной раз напомнили о необходимости применения детских автокресел и объяснили как правильно их использовать.



