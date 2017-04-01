|
В Тамбове назвали имя лучшего воспитателя
1 апреля 2017
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове определился победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года». По информации администрации города, им стала Ольга Шевякова, работающая воспитателем детского сада №52 «Маячок».
Для всех участников конкурс стал неким периодом подведения итогов личных и профессиональных достижений. Испытания позволили конкурсантам открыть в себе новые стороны.
Ольга Шевякова поборется за победу на региональном этапе конкурса. Состоится он уже в этом месяце.
Фото администрации Тамбова.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.