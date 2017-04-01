Работающая молодежь Тамбова продемонстрировала свои таланты 0 1 апреля в Доме молодежи подвели итоги фестиваля самодеятельности творчества работающей молодежи-2017 «А у нас во дворе..!».

28 семьям Мичуринска выданы жилищные сертификаты 0 Программа действует с 2008 года. За эти годы почти 150 семей наукограда стали обладателями сертификатов на улучшение жилищных условий.

Бывшего руководителя УФНС области будут судить за систематические взятки 0 Свою вину Любовь Кругова не признала. Приказом Министра Финансов Российской Федерации она была уволена с должности руководителя УФНС России по Тамбовской области в связи с утратой доверия.

"Забота" посетила Знаменский район 0 Предварительно на консультации и обследования к тамбовским докторам записалось почти триста человек.

На уборку становись! В Мичуринске стартовал месячник по благоустройству 0 Ежедневно расчисткой городских улиц занимаются спецслужбы. Также за время месячника каждая организация должна устроить субботник и убрать закреплённую за ней территорию.

На улице Интернациональной в Тамбове появилась новая остановка 0 Посадка и высадка здесь осуществляется по требованию на маршрутах №7,16,17-в.

В Тамбовской области проходит 36-ой Рахманиновский фестиваль 0 Его площадками станут Тамбовский драматический театр, Рахманиновский зал ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, зал Тамбовского краеведческого музея, историко-культурный комплекс «Усадьба Асеевых», зал Тамбовского колледжа искусств.

«Би-2» не приедет на «Чернозем» 0 Фестиваль пройдет в Тамбове с 4 по 6 августа.

В Тамбове назвали имя лучшего воспитателя 0 Испытания позволили конкурсантам открыть в себе новые стороны.

Школьники Тамбова познакомились с Мобильным городком 0 29 марта в Центре развития творчества детей и юношества презентовали Мобильный городок для изучения детьми правил дорожного движения.

Тамбовские ветераны-афганцы снова под угрозой 0 К журналистам ИА "Тамбов-информ" обратились ветераны-афганцы с просьбой привлечь внимание к угрозе разгрома тамбовской организации афганцев. Сегодня мы публикуем открытое письмо ветеранов.

Фестиваль цветов вновь пройдет в Тамбове 0 Как и в прошлые годы, участие в нем примут местные цветоводы, а также гости из других регионов.

В Тамбовской области выберут "Учителя года" 0 В Тамбовской области стартует региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2017». Две недели 29 педагогов из 29 городов и районов области будут вести борьбу за победу.