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В Тамбове назвали имя лучшего воспитателя

1 апреля 2017
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В Тамбове назвали имя лучшего воспитателя В Тамбове определился победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года». По информации администрации города, им стала Ольга Шевякова, работающая воспитателем детского сада №52 «Маячок».

Для всех участников конкурс стал неким периодом подведения итогов личных и профессиональных достижений. Испытания позволили конкурсантам открыть в себе новые стороны.

Ольга Шевякова поборется за победу на региональном этапе конкурса. Состоится он уже в этом месяце.

Фото администрации Тамбова.
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