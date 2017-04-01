На уборку становись! В Мичуринске стартовал месячник по благоустройству Комментариев: 0



Одним из первых на уборку вышел коллектив детского сада «Лучик». Воспитатели, родители и их дети в минувшие выходные провели на территории дошкольного учреждения акцию «Мусор, до свиданья!».



Наводить чистоту в городе будут вплоть до майских праздников. Уже с первых дней месяца в Мичуринске начались общегородские субботники



Фото администрации Мичуринска Апрель – традиционное время для проведения месячника по благоустройству. По сообщению местной администрации, с 1 числа уборка началась и в Мичуринске. Ежедневно расчисткой городских улиц занимаются спецслужбы. Также за время месячника каждая организация должна устроить субботник и убрать закреплённую за ней территорию.Одним из первых на уборку вышел коллектив детского сада «Лучик». Воспитатели, родители и их дети в минувшие выходные провели на территории дошкольного учреждения акцию «Мусор, до свиданья!».Наводить чистоту в городе будут вплоть до майских праздников. Уже с первых дней месяца в Мичуринске начались общегородские субботники



