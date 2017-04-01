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На уборку становись! В Мичуринске стартовал месячник по благоустройству
Вчера, 14:35
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Апрель – традиционное время для проведения месячника по благоустройству. По сообщению местной администрации, с 1 числа уборка началась и в Мичуринске. Ежедневно расчисткой городских улиц занимаются спецслужбы. Также за время месячника каждая организация должна устроить субботник и убрать закреплённую за ней территорию.
Одним из первых на уборку вышел коллектив детского сада «Лучик». Воспитатели, родители и их дети в минувшие выходные провели на территории дошкольного учреждения акцию «Мусор, до свиданья!».
Наводить чистоту в городе будут вплоть до майских праздников. Уже с первых дней месяца в Мичуринске начались общегородские субботники
Фото администрации Мичуринска
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