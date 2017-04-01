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"Забота" посетила Знаменский район
Вчера, 15:16
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Сегодня автопоезд «Забота» встречали в Знаменском районе. Прием пациентов проходил в средней школе. Как сообщает областная администрация со ссылкой на региональное управление здравоохранения, предварительно на консультации и обследования к тамбовским докторам записалось почти триста человек.
Накануне автопоезд побывал в селе Осино-Гай Гавриловского района. Врачей посетили более 240 пациентов. Проведено свыше 350 обследований. Прием пациентов осуществляли 12 специальностей - хирург, отоларинголог, гинеколог, офтальмолог, педиатр, онколог, невролог, эндокринолог, стоматолог, кардиолог и специалист УЗИ-диагностики. Медиками выявлено 12 случаев хронических заболеваний. Пятнадцать человек направлены на дополнительные обследования в центральную районную больницу.
Весенняя сессия «Заботы» продлится до конца мая.
Фото администрации Тамбовской области
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