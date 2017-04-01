Бывшего руководителя УФНС области будут судить за систематические взятки Комментариев: 0



По версии следствия, обвиняемая занимала различные руководящие должности в налоговых органах Тамбовской области и в течение довольно длительного периода, с 2006 по 2013 годы, получала взятки. Следователи считают, что чиновница оказывала покровительство некоторым коммерческим организациям, которое выражалось в непроведении налоговых поверок, а в случае их проведения - в снижении размера сумм налогов и штрафных санкций.



В СУ СКР по Тамбовской области сообщили, что предметом взяток стали два автомобиля (иномарка и отечественный автомобиль), 12 миллионов рублей, земельный участок в Моршанском районе с домом и гаражом на нем, а также различные услуги имущественного характера в виде строительства жилого дома в Сосновском районе и трудоустройства родственницы без фактического ее участия в трудовой деятельности фирмы.



В ходе расследования на денежные средства, транспорт и недвижимое имущество обвиняемой был наложен арест. На период следствия ей избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста.



Свою вину Любовь Кругова не признала. Приказом Министра Финансов Российской Федерации она была уволена с должности руководителя УФНС России по Тамбовской области в связи с утратой доверия. Второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя регионального УФНС России Любови Круговой. Экс-начальник Налогового управления обвиняется в систематических взятках.По версии следствия, обвиняемая занимала различные руководящие должности в налоговых органах Тамбовской области и в течение довольно длительного периода, с 2006 по 2013 годы, получала взятки. Следователи считают, что чиновница оказывала покровительство некоторым коммерческим организациям, которое выражалось в непроведении налоговых поверок, а в случае их проведения - в снижении размера сумм налогов и штрафных санкций.В СУ СКР по Тамбовской области сообщили, что предметом взяток стали два автомобиля (иномарка и отечественный автомобиль), 12 миллионов рублей, земельный участок в Моршанском районе с домом и гаражом на нем, а также различные услуги имущественного характера в виде строительства жилого дома в Сосновском районе и трудоустройства родственницы без фактического ее участия в трудовой деятельности фирмы.В ходе расследования на денежные средства, транспорт и недвижимое имущество обвиняемой был наложен арест. На период следствия ей избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста.Свою вину Любовь Кругова не признала. Приказом Министра Финансов Российской Федерации она была уволена с должности руководителя УФНС России по Тамбовской области в связи с утратой доверия.



