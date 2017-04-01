28 семьям Мичуринска выданы жилищные сертификаты Комментариев: 0



Этого дня многие ждали 8-9 лет. Серьёзным подспорьем сертификаты станут для многодетных. В 6 из 28 семей, получивших в этом году документы, подрастают трое и больше детей.



Программа действует с 2008 года. За эти годы почти 150 семей наукограда стали обладателями сертификатов на улучшение жилищных условий. Сегодня своей очереди ожидают порядка 500 семей. На получение сертификатов претендуют местные жители от 18 до 35 лет, которые встали на очередь по получению жилья. Всю информацию о программе можно получить по телефону управления городского хозяйства: 5-32-20 (Чувилкина Юлия Александровна).



Фото администрации Мичуринска Долгожданное событие произошло в молодых семьях Мичуринска. В рамках программы «Молодежи – доступное жилье» им были вручены жилищные сертификаты.Этого дня многие ждали 8-9 лет. Серьёзным подспорьем сертификаты станут для многодетных. В 6 из 28 семей, получивших в этом году документы, подрастают трое и больше детей.Программа действует с 2008 года. За эти годы почти 150 семей наукограда стали обладателями сертификатов на улучшение жилищных условий. Сегодня своей очереди ожидают порядка 500 семей. На получение сертификатов претендуют местные жители от 18 до 35 лет, которые встали на очередь по получению жилья. Всю информацию о программе можно получить по телефону управления городского хозяйства: 5-32-20 (Чувилкина Юлия Александровна).



