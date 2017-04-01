Работающая молодежь Тамбова продемонстрировала свои таланты Комментариев: 0



Фестиваль самодеятельного творчества нельзя назвать конкурсом. Это праздник творчества, молодости и весны и объединяет он представителей совершенно разных профессий. Фестиваль предоставляет возможность каждому разнообразить свою жизнь, погрузиться в атмосферу творчества.



Как сообщили в горадминистрации, в этом году участниками фестиваля стали молодые сотрудники заводов, детских садов, центров культуры, работники банковской сферы, солдаты, сотрудники полиции и других организаций, которым предстояло состязаться в 6 номинациях: «Вокальное мастерство», «Хореографическое искусство», «Оригинальный жанр», «Художественное слово», «Изобразительное искусство», «Рукоделие». Оценивало конкурсантов профессиональное жюри, в составе которого вошли профессиональные музыканты, вокалисты и танцоры.



Победители фестиваля были награждены дипломами I, II, III степени в каждой номинации. На память они получили сувенирами с символикой фестиваля. Конкурсанты, оставшиеся вне тройки призеров, отмечены дипломами за активное участие.



Для гостей праздника работала выставка декоративно-прикладного творчества, собранная из работ талантливой работающей молодежи города. 1 апреля в Доме молодежи подвели итоги фестиваля самодеятельности творчества работающей молодежи-2017 «А у нас во дворе..!». Этот проект реализуется комитетом по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Тамбова уже несколько лет с наступлением весны.Фестиваль самодеятельного творчества нельзя назвать конкурсом. Это праздник творчества, молодости и весны и объединяет он представителей совершенно разных профессий. Фестиваль предоставляет возможность каждому разнообразить свою жизнь, погрузиться в атмосферу творчества.Как сообщили в горадминистрации, в этом году участниками фестиваля стали молодые сотрудники заводов, детских садов, центров культуры, работники банковской сферы, солдаты, сотрудники полиции и других организаций, которым предстояло состязаться в 6 номинациях: «Вокальное мастерство», «Хореографическое искусство», «Оригинальный жанр», «Художественное слово», «Изобразительное искусство», «Рукоделие». Оценивало конкурсантов профессиональное жюри, в составе которого вошли профессиональные музыканты, вокалисты и танцоры.Победители фестиваля были награждены дипломами I, II, III степени в каждой номинации. На память они получили сувенирами с символикой фестиваля. Конкурсанты, оставшиеся вне тройки призеров, отмечены дипломами за активное участие.Для гостей праздника работала выставка декоративно-прикладного творчества, собранная из работ талантливой работающей молодежи города.



