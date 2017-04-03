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В "Усадьбе Асеевых" пройдут мастер-классы по изготовлению пасхальных сувениров
Вчера, 15:21
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В «Усадьбе Асеевых» продолжается череда мастер-классов. Тематика ближайших занятий – Пасха. Всем желающим помогут изготовить открытку-коробочку с декоративной подставкой для пасхального яйца и пасхальную корзинку.
Поделки станут настоящим украшение праздничного стола и оригинальным подарком для близких.
Оба мастер-класса пройдут 8 апреля и 9 апреля в 11 и 16 часов в один и в другой день.
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