В "Усадьбе Асеевых" пройдут мастер-классы по изготовлению пасхальных сувениров Комментариев: 0



Поделки станут настоящим украшение праздничного стола и оригинальным подарком для близких.



Оба мастер-класса пройдут 8 апреля и 9 апреля в 11 и 16 часов в один и в другой день.

В «Усадьбе Асеевых» продолжается череда мастер-классов. Тематика ближайших занятий – Пасха. Всем желающим помогут изготовить открытку-коробочку с декоративной подставкой для пасхального яйца и пасхальную корзинку.Поделки станут настоящим украшение праздничного стола и оригинальным подарком для близких.Оба мастер-класса пройдут 8 апреля и 9 апреля в 11 и 16 часов в один и в другой день.



