Дмитрий Медведев прибыл с рабочей поездкой в Тамбов Комментариев: 0



Следующей точкой визита Дмитрий Медведева стало одно из крупнейших мясоперерабатывающих производств «Тамбовский бекон». Премьер-министр с заместителем председателя правительства Аркадием Дворковичем, министром сельского хозяйства Александром Ткачевым и полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе Александром Бегловым осмотрели цеха предприятия. Дмитрий Медведев также пообщался с работниками «Тамбовского бекона».



В ходе беседы председателя правительства с тамбовским губернатором также затрагивалась тема благоустройства дворов и другие социальные вопросы. В частности, Александр Никитин отметил, что за последние годы в области возведено 24 детских сада, планируется построить в регионе 23 школы и 30 отремонтировать.



Фото администрации Тамбовской области





Председатель правительства вместе с губернатором Александром Никитиным и министром образования России Ольгой Васильевой посетил образовательный комплекс «Школа Сколково-Тамбов». В администрации области сообщили, что они ознакомились с инфраструктурой и проверили готовность к открытию образовательного учреждения.Следующей точкой визита Дмитрий Медведева стало одно из крупнейших мясоперерабатывающих производств «Тамбовский бекон». Премьер-министр с заместителем председателя правительства Аркадием Дворковичем, министром сельского хозяйства Александром Ткачевым и полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе Александром Бегловым осмотрели цеха предприятия. Дмитрий Медведев также пообщался с работниками «Тамбовского бекона».В ходе беседы председателя правительства с тамбовским губернатором также затрагивалась тема благоустройства дворов и другие социальные вопросы. В частности, Александр Никитин отметил, что за последние годы в области возведено 24 детских сада, планируется построить в регионе 23 школы и 30 отремонтировать.



