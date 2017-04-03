7 апреля в области стартует охота на пернатую дичь Комментариев: 0



Соблюдение правил охоты будут контролировать сотрудники ТОГКУ «Тамбовохота». По сообщению областной администрации, только в первом квартале 2017 года совместно с органами рыбоохраны ими было выявлено 163 правонарушения в области охоты. Это более чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года.



Кроме того, охотники должны помнить о наличии при себе необходимых документов – охотничьего билета, разрешений на хранение, ношение оружия и добычу охотничьих ресурсов. В закрепленных охотничьих угодья к указанным документам добавляется путевка. Отстрел птицы будет разрешен вплоть до 16 апреля. Охотиться можно будет на селезней уток, гусей, вальдшнепов и токующих самцов тетеревов. Установлены следующие нормы добычи охотничьих ресурсов в день - не более трех гусей, трех селезней и пяти вальдшнепов. На гусей запрещено охотиться на реках, озерах, водохранилищах, островах рек, озер, водохранилищ области, а также ближе 200 метров от уреза воды реки Цны и образованных ею водохранилищ, в том числе с учетом весеннего разлива.Соблюдение правил охоты будут контролировать сотрудники ТОГКУ «Тамбовохота». По сообщению областной администрации, только в первом квартале 2017 года совместно с органами рыбоохраны ими было выявлено 163 правонарушения в области охоты. Это более чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года.Кроме того, охотники должны помнить о наличии при себе необходимых документов – охотничьего билета, разрешений на хранение, ношение оружия и добычу охотничьих ресурсов. В закрепленных охотничьих угодья к указанным документам добавляется путевка.



