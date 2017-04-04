На тамбовском "Черноземе" выступит "Дельфин" Комментариев: 0



Свой творческий путь исполнитель начал еще в 90-е годы. Тогда «Дельфин» входит в состав скандальной группы «Мальчишник» и был автором многих ее песен. Композиции, исполняемые музыкантом, относятся к жанрам альтернативный рок, альтернативный рэп, электронная музыка, нойз-рок, трип-хоп, инди-рок, пост-панк, рэп-кор, шугейзинг.



Рок-фестиваль «Чернозем» будет проходить три дня. Сейчас стоимость трехдневного билета составляет 3 тысячи рублей.



В Тамбов приедут такие известные участники, как Алиса, АлоэВера, Аффинаж, Браво, Дельфин, Игорь Растеряев, Йорш, КняZz, Louna, Сколот, Слот, Сурганова и Оркестр, Ундервуд, Чайф, Элизиум. На днях стало известно, что группа Би-2, ранее заявившая о своем участии в рок-фестивале, отменила выступление в Тамбове. Организаторы представили следующего участника рок-фестиваля «Чернозем». На тамбовскую сцену выйдет «Дельфин».Свой творческий путь исполнитель начал еще в 90-е годы. Тогда «Дельфин» входит в состав скандальной группы «Мальчишник» и был автором многих ее песен. Композиции, исполняемые музыкантом, относятся к жанрам альтернативный рок, альтернативный рэп, электронная музыка, нойз-рок, трип-хоп, инди-рок, пост-панк, рэп-кор, шугейзинг.Рок-фестиваль «Чернозем» будет проходить три дня. Сейчас стоимость трехдневного билета составляет 3 тысячи рублей.В Тамбов приедут такие известные участники, как Алиса, АлоэВера, Аффинаж, Браво, Дельфин, Игорь Растеряев, Йорш, КняZz, Louna, Сколот, Слот, Сурганова и Оркестр, Ундервуд, Чайф, Элизиум. На днях стало известно, что группа Би-2, ранее заявившая о своем участии в рок-фестивале, отменила выступление в Тамбове.



