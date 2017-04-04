В Мичуринске установили мемориальную доску воину-афганцу Комментариев: 0



На открытии мемориальной доски присутствовали родственники Кузьмина Олега Ивановича, Председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов» Волков Игорь Иванович, заместитель главы администрации города Мичуринска Гридчин Сергей Иванович, председатель городского совета депутатов Илья Аркадьевич Платицин; депутат областной Думы шестого созыва, член Комитета по связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и вопросам депутатской этики Тамбовской областной Думы Сухарев Александр Евгеньевич, депутат Мичуринского городского совета депутатов Горлов Константин Николаевич, представители Калининградского пограничного института ФСБ России, настоятель храма Покрова пресвятой Богородицы иерей Дмитрий Быков, а также местные жители, ученики и учителя школы.







Открыли мемориальную доску родственники Олега Кузьмина. После минуты молчания символ людской памяти освятил настоятель храма Покрова пресвятой Богородицы иерей Дмитрий Быков. Все присутствовавшие возложили цветы к памятной доске..



Как отметили на открытии памятной доски представители городской администрации, Калининградского пограничного института ФСБ России, в котором преподавал Олег Иванович, он был настоящим профессионалом с большим боевым опытом, всегда пользовался авторитетом и уважением у сослуживцев. После школы Кузьмин О.И. поступил в высшее пограничное командное училище КГБ, служил в Забайкальском пограничном округе, проходил службу в Таджикистане, передавал боевой опыт молодым курсантам в Калининградском институте.



Сегодня, 4 апреля 2017 года, в Мичуринске состоялось открытие мемориальной доски. Жители увековечили память Олега Ивановича Кузьмина, который с 1983 по 1984 годы выполнял свой интернациональный долг в Афганистане. Памятную доску установили на фасаде школы №17 «Юнармеец», где ранее учился Олег Кузьмин. Кстати, рядом с этой доской уже установлена ещё одна памятная табличка бывшему ученику школы Михаилу Митронину, который погиб в Чечне.На открытии мемориальной доски присутствовали родственники Кузьмина Олега Ивановича, Председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов» Волков Игорь Иванович, заместитель главы администрации города Мичуринска Гридчин Сергей Иванович, председатель городского совета депутатов Илья Аркадьевич Платицин; депутат областной Думы шестого созыва, член Комитета по связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и вопросам депутатской этики Тамбовской областной Думы Сухарев Александр Евгеньевич, депутат Мичуринского городского совета депутатов Горлов Константин Николаевич, представители Калининградского пограничного института ФСБ России, настоятель храма Покрова пресвятой Богородицы иерей Дмитрий Быков, а также местные жители, ученики и учителя школы.Открыли мемориальную доску родственники Олега Кузьмина. После минуты молчания символ людской памяти освятил настоятель храма Покрова пресвятой Богородицы иерей Дмитрий Быков. Все присутствовавшие возложили цветы к памятной доске..Как отметили на открытии памятной доски представители городской администрации, Калининградского пограничного института ФСБ России, в котором преподавал Олег Иванович, он был настоящим профессионалом с большим боевым опытом, всегда пользовался авторитетом и уважением у сослуживцев. После школы Кузьмин О.И. поступил в высшее пограничное командное училище КГБ, служил в Забайкальском пограничном округе, проходил службу в Таджикистане, передавал боевой опыт молодым курсантам в Калининградском институте.



