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Живая память
Вчера, 17:11
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Проходят столетья, мелькают года…
Родную страну защищали всегда!
И с самых далеких времен было так:
Забудь обо всем, коль приблизился враг!
Крестьянин, рабочий бросали дела,
Когда их защиты Россия ждала!
Про подвиги павших, победы живых
Услышите вы от людей пожилых.
Про то, как сражались в Афгане, Чечне,
Как выжили в этой безумной войне,
Как были достойными звания бойца,
Вам юноши будут твердить без конца.
Защитники нашей прекрасной стран!
Вы дороги нам и безумно нужны!
Популяризация героев Афганской войны одна из главнейших задач нашей организации. Каждому человеку необходимо испытывать чувство национальной гордости за свою Родину, а настоящие мужчины обязаны, заботится о чести своей армии и через нее – и чести Отечества. Только так мы можем воспитывать достойную молодежь, помочь молодым людям осознать всю опасность употребления наркотиков и других вредных привычек, способствовать формированию патриотизма, воспитывать чувство любви к Родине, военной службе, воспитанию уважения к людям, побывавшим в горячих точках.
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана» возле автовокзала разместило баннеры с изображением живых воинов-афганцев Баранова Евгения Евгеньевича и Огнева Николая Николаевича.
Сейчас в городе Мичуринске впервые проходит масштабная акция «Герои среди нас».
В рамках данной акции Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана» изображение живых воинов-афганцев Баранова Евгения Евгеньевича и Огнева Николая Николаевича, удостоившихся государственных наград, разместило на баннерах нашего города, города в котором они живут.
Живая память. Живая, потому, что живы ещё те, кто воевал во время Великой Отечественной. Живая потому, что живы те, кто выполнял свой интернациональный долг в Афганистане, Таджикистане, Абхазии, Приднестровье, Чечне, … других горячих точках… Живая, потому что память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие.
И память эта будет жива, пока мы об этом помним, пока мы об этом говорим.
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