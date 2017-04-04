Живая память Комментариев: 0 Проходят столетья, мелькают года…

Родную страну защищали всегда!

И с самых далеких времен было так:

Забудь обо всем, коль приблизился враг!

Крестьянин, рабочий бросали дела,

Когда их защиты Россия ждала!

Про подвиги павших, победы живых

Услышите вы от людей пожилых.

Про то, как сражались в Афгане, Чечне,

Как выжили в этой безумной войне,

Как были достойными звания бойца,

Вам юноши будут твердить без конца.

Защитники нашей прекрасной стран!

Вы дороги нам и безумно нужны!



Популяризация героев Афганской войны одна из главнейших задач нашей организации. Каждому человеку необходимо испытывать чувство национальной гордости за свою Родину, а настоящие мужчины обязаны, заботится о чести своей армии и через нее – и чести Отечества. Только так мы можем воспитывать достойную молодежь, помочь молодым людям осознать всю опасность употребления наркотиков и других вредных привычек, способствовать формированию патриотизма, воспитывать чувство любви к Родине, военной службе, воспитанию уважения к людям, побывавшим в горячих точках.



Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана» возле автовокзала разместило баннеры с изображением живых воинов-афганцев Баранова Евгения Евгеньевича и Огнева Николая Николаевича.



Сейчас в городе Мичуринске впервые проходит масштабная акция «Герои среди нас».



В рамках данной акции Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана» изображение живых воинов-афганцев Баранова Евгения Евгеньевича и Огнева Николая Николаевича, удостоившихся государственных наград, разместило на баннерах нашего города, города в котором они живут.



Живая память. Живая, потому, что живы ещё те, кто воевал во время Великой Отечественной. Живая потому, что живы те, кто выполнял свой интернациональный долг в Афганистане, Таджикистане, Абхазии, Приднестровье, Чечне, … других горячих точках… Живая, потому что память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие.



И память эта будет жива, пока мы об этом помним, пока мы об этом говорим.



Популяризация героев Афганской войны одна из главнейших задач нашей организации. Каждому человеку необходимо испытывать чувство национальной гордости за свою Родину, а настоящие мужчины обязаны, заботится о чести своей армии и через нее – и чести Отечества. Только так мы можем воспитывать достойную молодежь, помочь молодым людям осознать всю опасность употребления наркотиков и других вредных привычек, способствовать формированию патриотизма, воспитывать чувство любви к Родине, военной службе, воспитанию уважения к людям, побывавшим в горячих точках.Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана» возле автовокзала разместило баннеры с изображением живых воинов-афганцев Баранова Евгения Евгеньевича и Огнева Николая Николаевича.Сейчас в городе Мичуринске впервые проходит масштабная акция «Герои среди нас».В рамках данной акции Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана» изображение живых воинов-афганцев Баранова Евгения Евгеньевича и Огнева Николая Николаевича, удостоившихся государственных наград, разместило на баннерах нашего города, города в котором они живут.Живая память. Живая, потому, что живы ещё те, кто воевал во время Великой Отечественной. Живая потому, что живы те, кто выполнял свой интернациональный долг в Афганистане, Таджикистане, Абхазии, Приднестровье, Чечне, … других горячих точках… Живая, потому что память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие.И память эта будет жива, пока мы об этом помним, пока мы об этом говорим.



