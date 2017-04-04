В Тамбове состоится митинг в память о жертвах террора Комментариев: 0



Как сообщили в городской администрации, будет организовано место памяти и скорби. В память о жертвах терактов участники митинга смогут возложить цветы.



Теракт в Санкт-Петербурге был совершен днем 3 апреля. В результате взрыва 14 человек погибли и около 50 пострадали. Завтра, 6 апреля, в областном центре состоится митинг «Мы вместе против террора». В 17 часов на площади возле дворца спорта «Кристалл» соберутся горожане, чтобы почтить память погибших из-за террористических актов и, в частности, в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга.Как сообщили в городской администрации, будет организовано место памяти и скорби. В память о жертвах терактов участники митинга смогут возложить цветы.Теракт в Санкт-Петербурге был совершен днем 3 апреля. В результате взрыва 14 человек погибли и около 50 пострадали.



