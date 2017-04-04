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Центр Тамбова станет недоступен для водителей
Вчера, 18:58
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Завтра в центре города ограничат движение транспортных средств. С 7.00 до окончания мероприятия будет запрещена остановка:
– по улице Куйбышева, на участке от улицы Советской до улицы Мичуринской;
– по улице Пензенской, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса;
– по четной стороне улицы Советской, на участке от улицы Куйбышева до улицы Пензенской.
С 7.00 до окончания мероприятия перекроют проезд:
– по улице Куйбышева, на участке от улицы Советской до улицы Мичуринской;
– по улице Пензенской, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса.
Как отметили в горадминистрации, данное ограничение не распространяется на транспортные средства участников мероприятия и жителей близстоящих домов.
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