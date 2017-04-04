Центр Тамбова станет недоступен для водителей Комментариев: 0 С 7.00 до окончания мероприятия будет запрещена остановка:



– по улице Куйбышева, на участке от улицы Советской до улицы Мичуринской;



– по улице Пензенской, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса;



– по четной стороне улицы Советской, на участке от улицы Куйбышева до улицы Пензенской.



С 7.00 до окончания мероприятия перекроют проезд:



– по улице Куйбышева, на участке от улицы Советской до улицы Мичуринской;



– по улице Пензенской, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса.



Как отметили в горадминистрации, данное ограничение не распространяется на транспортные средства участников мероприятия и жителей близстоящих домов. Завтра в центре города ограничат движение транспортных средств.– по улице Куйбышева, на участке от улицы Советской до улицы Мичуринской;– по улице Пензенской, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса;– по четной стороне улицы Советской, на участке от улицы Куйбышева до улицы Пензенской.– по улице Куйбышева, на участке от улицы Советской до улицы Мичуринской;– по улице Пензенской, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса.Как отметили в горадминистрации, данное ограничение не распространяется на транспортные средства участников мероприятия и жителей близстоящих домов.



