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Отключение электричества в Тамбове
Вчера, 17:28
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Микрорайон «Радужный» вновь попал под отключение света. Завтра подача электроснабжения в этой части города будет приостановлена.
Обесточены будут четыре улицы:
- Селезневская;
- Ягодная;
- Хвойная;
- Верстовского.
По данным городской администрации, отключение электричества связано с проведением плановых работ. Света не будет с 8.30 до 16.30.
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