Центр Тамбова станет недоступен для водителей 0 Автомобилисты не смогут проехать по трем улицам.

Отключение электричества в Тамбове 0 Под отключение попал микрорайон "Радужный".

Живая память 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана» возле автовокзала разместило баннеры с изображением живых воинов-афганцев Баранова Евгения Евгеньевича и Огнева Николая Николаевича.

В Мичуринске установили мемориальную доску воину-афганцу 0 Жители увековечили память Олега Ивановича Кузьмина, который с 1983 по 1984 годы выполнял свой интернациональный долг в Афганистане.

На Тамбовщине двое совершили ограбление, связав хозяйку и ее дочь 0 После совершения преступления компания на такси отправилась в Москву, где часть похищенного была потрачена.

В Тамбовской области с помощью арбалета пытались доставить заключенным сотовые телефоны 0 Также в состав необычной посылки вошли 11 сим-карт, 1 флешкарта, 1 USB шнур, 1 гарнитура (наушники).

Молодая художница из Курска познакомит тамбовчан со своим творчеством 0 Около 40 ее работ будут размещены в областной картинной галерее и станут доступны для посетителей с 7 апреля.

Социальный автопоезд прибыл в Кирсановский район 0 На этот раз «Забота» побывала в одном из самых отдаленных сел Кирсановского района – Чутановка.

На тамбовском "Черноземе" выступит "Дельфин" 0 Рок-фестиваль «Чернозем» будет проходить три дня. Сейчас стоимость трехдневного билета составляет 3 тысячи рублей.

Моршанский народный театр представил очередную премьеру 0 Еще одним сюрпризом для зрителей стала выставка «Удивительный мир кукол».

Работающая молодежь Тамбова продемонстрировала свои таланты 0 1 апреля в Доме молодежи подвели итоги фестиваля самодеятельности творчества работающей молодежи-2017 «А у нас во дворе..!».

28 семьям Мичуринска выданы жилищные сертификаты 0 Программа действует с 2008 года. За эти годы почти 150 семей наукограда стали обладателями сертификатов на улучшение жилищных условий.